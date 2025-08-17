Ağrı şikayetiyle gitti, göğsünden bıçak çıktı: 8 yıl birlikte yaşamış

Tanzanya’da bir adam, göğüs ağrısı ve irin gelmesi şikayetiyle hastaneye başvurduğunda, tam sekiz yıldır göğsünde büyük bir bıçak parçasıyla yaşadığı ortaya çıktı.



44 yaşındaki hasta, sağ memesinden 10 gündür beyaz irin geldiğini belirterek Muhimbili Ulusal Hastanesi’ne başvurdu. Çekilen röntgende, göğsünün içinde büyük bir bıçak tespit edildi.

8 YIL ÖNCE KAVGA ETMİŞ

Adam, sekiz yıl önce kavga sırasında yüzünden, sırtından ve göğsünden yaralandığını, o dönemde hastanede sadece dikiş atıldığını hatırladığını söyledi. Ancak o dönemde bulunduğu hastanede görüntüleme imkanı olmadığı için vücudunda yabancı cisim fark edilmedi. Daha da şaşırtıcı olan, bıçağın yıllar boyunca hiçbir ağrı ya da rahatsızlık vermemiş olmasıydı.



Doktorlar, bıçağın sağ kürek kemiğinden girip hayati organlara zarar vermeden göğüste kaldığını, irin oluşumunun ise çevresinde biriken ölü dokudan kaynaklandığını açıkladı.



Bıçak başarılı bir operasyonla çıkarıldı, ölü doku temizlendi. 24 saat yoğun bakımda kalan hasta, 10 gün boyunca tedavi gördükten sonra taburcu edildi.