Ağrıyla hastaneye gitti, vücudunda Birinci Dünya Savaşı top mermisi bulundu

Fransa'nın Toulouse kentinde bir hastanede patlamamış bir Birinci Dünya Savaşı top mermisi alarmı yaşandı.

24 yaşında bir kişinin Rangueil Hastanesi'nin acil servisine gece yarısı geldiği ve rektumundaki büyük bir cisim nedeniyle aşırı derecede rahatsızlık duyduğu belirtildi.

Acil bir operasyona alınan hastanın içindeki cismin patlamamış bir Birinci Dünya Savaşı Alman Ordusu topu olduğu anlaşıldı. Patlamamış mermi için hastanedeki hastalar ve personel tahliye edildi, hastaneye bomba imha uzmanları ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

Yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda ve 2,5 santimetre çapında olan top mermisinin 1918 yılından kaldığı belirtilirken yapılan incelemede merminin güvenli olduğu ilan edildi.

Toulouse'daki hastanenin sağlık personelinin "bu tarz vakalara alışkın" olduğu kaydedilirken Fransız polisi 24 yaşındaki şahsı mühimmatı nasıl ele geçirdiği konusunda sorgulayacak.

Fransa'da 2022 yılında da 88 yaşındaki bir Fransız, rektumunda Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombayla hastaneye getirilmiş ve o zaman da bomba imha uzmanları hastaneyi boşaltarak olaya müdahale etmişti.