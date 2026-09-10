Ağustos, dünya tarihinin en sıcak ayı oldu

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), Ağustos 2026'ya ilişkin küresel sıcaklık verilerini açıkladı.

Verilere göre, küresel olarak ağustosta ortalama yüzey hava sıcaklığı 16.96 dereceye yükseldi. Bu değer, 1991-2020 yılları arasındaki ağustos ortalamasının 0.85 derece üzerine çıktı.

Geçen ay küresel sıcaklık, 1850-1900 yıllarını kapsayan sanayi öncesi dönem ortalamasının da 1.65 derece üzerinde seyretti. Böylece, ağustosta Kasım 2025’ten bu yana ilk kez aylık sıcaklık artışı 1.5 derece eşiğini geride bıraktı.

Ağustos 2026'da ölçülen sıcaklık, 16.95 derece ölçülen Temmuz 2023'ü de aşarak kayıtlardaki en sıcak ay oldu.

EN SICAK YAZ

Haziran-ağustos dönemini kapsayan yaz mevsimi de küresel ölçekte 1991-2020 ortalamasının 0,69 derece üzerinde gerçekleşerek 2024 ile birlikte kayıtlardaki en sıcak yaz oldu.

Avrupa genelinde ağustos ayı ortalama sıcaklığı 20.26 derece ölçüldü. Bu değer, 1991-2020 ortalamasının 1.10 derece üzerine çıktı, Ağustos 2026 kıta genelinde kaydedilen en sıcak dördüncü ağustos oldu.

Avrupa'da yaz mevsiminin ortalama sıcaklığı ise normalin 1.17 derece üzerinde ölçüldü. Böylece 2026 yazı, 2024 ve 2022'nin ardından kıtada kayıtlardaki en sıcak üçüncü yaz mevsimi oldu. Batı Avrupa 2003 rekorunu geride bırakarak kayıtlara geçen en sıcak yaz mevsimini yaşadı.

DENİZ YÜZEY SICAKLIĞINDA DA REKOR

Kutup bölgeleri dışındaki okyanusların ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı da ağustosta 21.07 dereceye çıkarak bu ay için ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı. Pasifik'te hızla güçlenen El Nino koşulları yüksek sıcaklıklarda etkili oldu.