Ahmed Şara, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'de Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Ahmed Şara, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere bulunduğu ’de Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede, terörle mücadele çabalarının, kayıp ABD’lilerin bulunması için yapılan çalışmaların ve bölgesel güvenlik sağlanması konusunda İsrail-Suriye ilişkilerinin öneminin ele alındığını bildirildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...