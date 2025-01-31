Ahmed Şara ilk kez ulusa seslendi: Suriye'de iç barışı sağlamak için elimizden geleni yapacağız

Suriye'de geçiş döneminin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ilk ulusa sesleniş konuşmasını yaptı.



Şara, devrilen Baas Rejimi'ni "Dünyanın en baskıcı yönetim biçimlerinden biri" olarak niteledi.



Şara, "Kadını, erkeği ve gençleriyle Suriye'nin çeşitliliğini yansıtan kapsamlı bir geçiş hükümeti oluşturmak için çalışacağız. Bu hükümet özgür ve adil seçimler aşamasına ulaşana kadar, yeni Suriye'nin kurumlarını inşa etme görevini üstlenecek" dedi.



Şara, bu süreçte hazırlık komitesi kurulacağını duyurdu.



Ulusal Diyalog Konferansı'nın hazırlık komitesinin de açıklanacağını belirten Ahmed Şara, Suriye'nin geleceğinin bu konferansta istişare edileceğini vurguladı.



Şara, tüm adımlar tamamlandıktan sonra hukukun temelini oluşturacak anayasayı ilan edeceklerini belirtti.

Önceliklerinin iç barışı sağlamak ve ülkenin saygınlığını geri kazandırmak olduğunu kaydetti.

ESAD SONRASI SURİYE'Yİ İLK ZİYARET EDEN LİDER KATAR EMİRİ OLDU



Suriye'nin Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Şara, dün de Başkent Şam'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi ağırladı.



Katar Emiri, Esad sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.



İki lider Suriye'nin yeniden yapılandırılmasında Katar'ın yapacağı katkıları ele aldı.



Katar'ın Suriye'deki devlet memurlarının maaşlarının ödenmesine yardım etmeyi planladığı belirtiliyor.



Esad rejiminin devrilmesinin ardından Katar, Türkiye'den sonra Şam'da büyükelçilik açan ikinci ülke olmuştu.

