Ahmed Şara, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü
07.11.2025 22:59
Anadolu Ajansı
AA
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Brezilya'da İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Brezilya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.
Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Şara, Brezilya'da İspanya Başbakanı Sanchez ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu.