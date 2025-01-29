Ahmed Şara, Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı oldu

Suriye Haber Ajansı'na (SANA) göre, Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla "Zafer Konferansı" düzenlendi.



Konferansın bitiminde Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, sonuç bildirisini okudu.



Abdülgani, Şara'yı geçiş döneminde Suriye'nin cumhurbaşkanı ilan ettiklerini ve Şara'nın ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceğini duyurdu.



2012 yılı anayasasının yürürlükten kaldırıldığını belirten Abdülgani, Esad rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamentonun feshedildiğini de açıkladı.

AHMED ŞARA (MUHAMMED COLANİ) KİMDİR?

Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri olduğu dönemde Muhammed Colani adını kullanan Ahmed Şara, sürgünde olan Suriyeli bir ailenin oğlu olarak 1982'de Suudi Arabistan'da dünyaya geldi. Asıl adı Ahmed Hüseyin el Şara, takma adının okunuşu ise Ebu Muhammed El Golani'dir.



Ailesi 1967'de savaş sırasında Golan Tepeleri'ndeki evlerini terketmek zorunda kaldı. Bu nedenle Colani takma adını kullanıyor.



1980'lerin sonuna doğru ailesi Suriye'ye döndü. 2003'te ABD işgaline karşı mücadele etmek için Irak'a giderek El Kaide'ye katıldı.



Irak'ta bir süre Amerikan hapishanesinde kaldı.



2011'de iç savaşın patlak vermesiyle Suriye'de ortaya çıktı. El Kaide bağlantılı Nusra Cephesini kurdu. Bu örgüt daha sonra Heyet Tahrir Eş-Şam'a dönüştü.



Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ), 2016'da El Kaide ile bağlarını kopardı.



Şara, uluslararası meşruiyet kazanabilmek için daha organize hareket etmeye ve ele geçirdikleri bölgelerde düzgün bir yönetim oluşturmaya çalışıyor.



Yönetimleri altındaki topraklarda azınlıkları koruyacakları sözü verdi.