Ahmed Şara'nın ilk sınavı! Suriye'de Esad sonrası seçim günü

Suriye'de Eski Devlet Başkanı Beşar Esad sonrası ilk seçim yapılıyor.



CNN'de yer alan habere göre; oy verme işlemi yerel saat ile 09.00’da ülkenin büyük bölümünde kurulan merkezlerde başladı. Ön sonuçların bu akşam, kesin sonuçların ise pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Şam’daki Ulusal Kütüphane’de yapılan Halk Meclisi seçimlerini Filistin ve Yemen büyükelçileri ile Türkiye’nin Şam Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu da izledi.



Suriye devlet haber ajansı SANA’ya konuşan seçim sözcüsü Nawar Najmeh, oylamanın bu yıl başında Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın yayımladığı kararnameyle kurulan geçici seçim sistemi kapsamında yapıldığını belirtti.



Kararname, 10 üyeli ulusal seçim komitesi oluşturmuş ve geçiş süreci için yeni kurallar getirmişti.

Süveyda, Rakka ve Haseke illeri dışında 10 ildeki, 50 seçim bölgesinde gerçekleştirilecek Halk Meclisi seçimleri, temsil esasına dayalı seçmen heyetleri aracılığıyla yapılacak.