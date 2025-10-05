Ahmed Şara'nın ilk sınavı! Suriye'de Esad sonrası seçim günü

Yaklaşık 14 yıldır süren iç savaşın ve Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye bugün ilk kez parlamento seçimlerine gidiyor.

Ahmed Şara'nın ilk sınavı! Suriye'de Esad sonrası seçim günü

'de Eski Devlet Başkanı Beşar Esad sonrası ilk seçim yapılıyor.

CNN'de yer alan habere göre; oy verme işlemi yerel saat ile  09.00’da ülkenin büyük bölümünde kurulan merkezlerde başladı. Ön sonuçların bu akşam, kesin sonuçların ise pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Şam’daki Ulusal Kütüphane’de yapılan Halk Meclisi seçimlerini Filistin ve Yemen büyükelçileri ile Türkiye’nin Şam Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu da izledi.

devlet haber ajansı SANA’ya konuşan seçim sözcüsü Nawar Najmeh, oylamanın bu yıl başında Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın yayımladığı kararnameyle kurulan geçici seçim sistemi kapsamında yapıldığını belirtti.

Kararname, 10 üyeli ulusal seçim komitesi oluşturmuş ve geçiş süreci için yeni kurallar getirmişti.

Süveyda, Rakka ve Haseke illeri dışında 10 ildeki, 50 seçim bölgesinde gerçekleştirilecek Halk Meclisi seçimleri, temsil esasına dayalı seçmen heyetleri aracılığıyla yapılacak.

Esad, gizli belgeleri böyle kaçırmış

Esad, gizli belgeleri böyle kaçırmış

Haberi Görüntüle

’de Halk Meclisi seçimleri, halkın yarısından fazlasının yerinden edilmesi gibi sorunlar dikkate alınarak temsil esasına göre planlandı.

Seçimle birlikte 210 sandalyeli Parlamentosundaki 140 milletvekilinin seçilmesi ve kalan 70 milletvekilini Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’nın ataması bekleniyor.﻿​

Ancak yetkililer, güvenlik ve lojistik gerekçelerle Rakka ve Haseke’nin büyük kısmında seçimleri erteledi.

Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda’da ise uygun koşullar sağlanana kadar sandalyeler boş bırakılacak. Rakka ve Haseke halen Kürtlerin öncülüğündeki YPG güçlerinin, Süveyda ise din adamı Hikmet el-Hicri’ye bağlı Dürzi grupların kontrolünde bulunuyor.

Suriye'de meclis seçimleri için liste yayımlandı

Suriye'de meclis seçimleri için liste yayımlandı

Haberi Görüntüle

ADAYLAR VE SEÇİM SÜRECİ

10 gün boyunca süren seçim kampanyası cuma günü sona erdi. Nihai listede bin 578 aday yarışırken, bunların yüzde 14’ünü kadınlar oluşturdu. Eski rejimle bağlantılı kişilerin adaylıkları ise kabul edilmedi.

Oy verme işleminin 17.00'de sona ermesi beklenirken oy sayımı medya mensuplarının gözetiminde yapılacak.

Yeni parlamentonun görev süresi 30 ay olacak ve bu dönemde bir sonraki seçim için halk oylamasına zemin hazırlanması planlanıyor.

Ahmed Şara BM'de konuştu

Ahmed Şara BM'de konuştu

Haberi Görüntüle

'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara için New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu adeta bir dönüm noktası oldu.

Şara, 1967 yılından bu yana ilk kez 'yi BM Genel Kurulu'nda cumhurbaşkanı düzeyinde temsil eden lider ünvanını kazandı.

  • Etiketler :
  • Beşşar Esad
  • Ahmet Şara
  • Suriye
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...