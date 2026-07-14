Ahmedinejad, “Mossad operasyonu” iddialarını yanıtladı

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İsrail istihbarat servisi Mossad 'ın kendisini yeniden iktidara getirmek için gizli bir operasyon yürüttüğü ancak planın başarısız olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Baharnews haber sitesine göre, Ahmedinejad’ın basın ofisinden yapılan açıklamada, ABD merkezli New York Times gazetesinde yer alan iddiaların kamuoyunu yanıltma ve İran’a karşı psikolojik savaş yürütme amacı taşıdığı ifade edildi.

“YALAN VE SAHTE HABERCİLİK”

İddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, New York Times gazetesinin “yalan ve sahte habercilik yapması”yla bilindiği savunularak aynı iddiaların daha önce de ortaya atıldığı kaydedildi.

Ahmedinejad’ın "günlük işlerle meşgul ve İran halkının hizmetinde olduğu" dile getirildi.

NEW YORK TIMES'IN AHMEDİNEJAD-MOSSAD İLİŞKİSİ İDDİASI

Eski ABD'li yetkililerin görüşlerine yer verilen haberde, Ahmedinejad'ın ikna edilmesinin İsrail için öncelikli olduğu ve Mossad Direktörü David Barnea'nın, Ahmedinejad ile bizzat görüşmek üzere 2024'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gittiği ileri sürüldü.

İsrail'in son yıllarda Ahmedinejad'a konaklama ve seyahat giderleri için gizlice para ödediği, İsrail ajanlarının da Budapeşte ziyaretleri dahil olmak üzere kendisiyle yurt dışında defalarca görüştüğü savunuldu.

AHMEDİNEJAD'IN MOSSAD TARAFINDAN ‘GİZLİ’ EVE GÖTÜRÜLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

İsrail'in söz konusu çabalarının şubat ayı sonlarında, "Tahran'da sıkı gözetim altında yaşayan eski lideri başka bir yere nakletmeyi amaçlayan bir operasyonla doruğa ulaştığı" aktarılan haberde, amacın "rejimi devirerek Ahmedinejad'ı iktidara getirmeyi öngören planı hayata geçirmek olduğu ancak planın başarısız olduğu" savunuldu.

28 Şubat'ta İsrail'in düzenlediği hava saldırısında Ahmedinejad'ın yerleşkesinin, korumalarının kaldığı binanın ve zırhlı aracının hedef alındığı belirtilen haberde, "Dört üst düzey İranlı yetkiliye göre, saldırının ardından olay yerine gelen siyah bir Peugeot aracı Ahmedinejad'ı alarak yaşanan kaosun ortasında hızla uzaklaştı." iddiasına yer verildi.

Haberde, aracın Mossad ajanları tarafından kullanıldığı ve Ahmedinejad'ın bu kişilerce İran'daki gizli bir güvenli eve götürüldüğü ileri sürüldü.

AHMEDİNEJAD'IN İSRAİL'İN PLANINDAN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Haberde ayrıca, Ahmedinejad'ın "kurtarma operasyonundan rahatsız olduğu ve İsrail'in kendisini yeniden iktidara getirme planı nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı izlenimi verdiği" iddia edildi.

Ahmedinejad'ın "net olmayan koşullar altında" söz konusu evden ayrıldığı, daha sonra ilk kez İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze töreninde görüntülendiği aktarıldı.

Ahmedinejad'ın mevcut durumunun "belirsizliğini koruduğu" belirtilen haberde, İran yönetiminin Ahmedinejad'ın İsrail ile temaslarının önemli bir bölümünü öğrendiği ve kendisinin ev hapsinde tutulduğu iddia edildi.

Haberde ayrıca, eski İranlı liderin "yabancı güçlerin yardımıyla İran'ın gelecekteki lideri olma arzusunu en yakın birkaç arkadaşına ve sırdaşına dile getirdiği" ileri sürüldü.