

Tahran Adliyesi Genel Başkanı Gulam Hüseyin İsmaili, basına yaptığı açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı dönemindeki yardımcısı İsfendiyar Rahim Meşai ile basın danışmanı Ali Ekber Cevanfikr hakkında hapis cezası verildiğini duyurdu.



İsmaili, Meşai'nin ulusal güvenliğe aykırı fiiller nedeniyle 5 yıl, rejime karşı propagandadan 1 yıl ve devlet yetkililerine hakaretten 6 ay olmak üzere toplamda altı buçuk yıl hapse mahkum edildiğini belirtti.



Ahmedinejad'ın basın danışmanı ve bir dönem İran resmi haber ajansı IRNA'da genel müdürlük görevini üstlenen Cevanfikr hakkında ise ulusal güvenliğe aykırı fiiller nedeniyle 4 yıl hapis cezası verildiğini aktaran İsmaili, mahkumiyet kararlarının temyize açık olduğunu hatırlattı.



İSFENDİYAR RAHİM MEŞAİ KİMDİR?

Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı döneminde, kabinedeki en nüfuzlu kişi ve yakın arkadaşı olan Meşai, 9'uncu ve 10'uncu hükumet dönemlerinde, cumhurbaşkanlığı birinci yardımcısı ve danışmanı ile cumhurbaşkanlığı personel şefi olarak görev yapmıştı.



Ahmedinejad grubunun adayı olarak 2013 cumhurbaşkanlığı seçimleri için ön plana çıkan Meşai'nin adaylığı, İran Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti.



Tahran Devrim Mahkemesi tarafından geçen yıl kasım ayında, "lidere iftira, rejime karşı propaganda, devlet imkanlarını yetkisiz kullanma, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla ifadeye çağrılan Meşai, mart ayında gözaltına alınmıştı.



Meşai'nin gözaltına alınmadan önce kaydettiği belirtilen ve "kendisi ile Ahmedinejad'a kumpas kurulduğu" yönünde iddiaların yer aldığı görüntülü konuşması geçen hafta sosyal medyaya servis edilmişti. Görüntülerde yolsuzluk" iddiasıyla tutuklanan Ahmedinejad'ın diğer yardımcısı Hamid Bekai'nin İran istihbarat birimleri tarafından "casusluk suçlamasını kabul etmeye zorlandığını" öne sürüyor.



Ahmedinejad'ın yardımcısı Hamid Bekai ise yolsuzluğa karıştığı iddiasıyla yargılandığı mahkemede 15 yıl hapis ve kırbaç cezasına mahkum olmuştu.