Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dava başvurusunu hükümete tebliğ ettiği belirtildi.
Mahkeme özellikle Osman Kavala hakkındaki geçici tutukluluk kararının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve içtihatlara uyumluluğuna odaklandı.
Tutuklamanın yasallığını sorgulayan AİHM, tutuklanmaya gerekçe oluşturan "suç işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe" kavramı hakkında ayrıntılı bilgi istedi.
AİHM tutuklama kararı alındığı sırada dosyada bulunan kanıtların yeterli olup olmadığını sordu.
Osman Kavala'nın avukatları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuruda geçici tutukluluk kararının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin emniyet ve güvenlik haklarıyla ilgili maddesine aykırı olduğunı savunmuştu.
Osman Kavala 1 Kasım 2017'de çıkarıldığı mahkeme tarafından geçici olarak tutuklanmıştı.
AİHM Osman Kavala için Ankara'dan savunma istedi
NTV HaberDünya
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Osman Kavala'nın avukatları tarafından yapılan dava başvurusunu hızlandırılmış prosedür ile işleme koyma kararı aldı. Mahkeme Ankara'dan savunma istedi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dava başvurusunu hükümete tebliğ ettiği belirtildi.