AİHM'den Navalny kararı: Rusya tazminata mahkum edildi

AİHM, Navalny'nin 2020'de Rusya'da zehirlendiği iddialarına ilişkin davada kararını açıkladı.



Mahkeme, Navalny'nin hayati tehlikesinin bulunmasına rağmen Rusya'nın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkını güvence altına alan 2. Maddesi'ne aykırı davranarak etkili soruşturması gereken zehirlenme iddialarıyla ilgili ihmalleri olduğuna karar verdi.



AİHM, Rusya'nın bu nedenle Navalny'ye 40 bin euro tazminat ödemesini kararlaştırdı.



Rusya'yı, Ukrayna ile savaşa girmesi üzerine Eylül 2022'de taraf ülkeler listesinden çıkaran AİHM, söz konusu davanın bu tarihten önce başlaması nedeniyle hala bağlayıcılığının bulunduğunu belirtiyor.



NAVALNY'NİN ZEHİRLENMESİ



Sibirya'dan 20 Ağustos 2020'de Moskova'ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanan 44 yaşındaki Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.



Navalny, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti. Almanya, Rus muhalifin kesin olarak zehirlendiğinden emin olduklarını duyurmuştu.



Aleksey Navalny, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta tutuklanmıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin