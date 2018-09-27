Karara gerekçe olarak, Abdullah Öcalan'ın konu hakkında cezaevi yönetimi ve kendisini ziyaret eden Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'ne bu konuda hiçbir şikayette bulunmamış olması gösterildi.



AİHM olayın meydana geldiği iddia edilen 7 Ekim 2008 tarihinde ve ertesinde Öcalan'ın muayenesinde hiçbir fiziki ve psikolojik bozukluğa rastlanmadığını bildirdi.



Mahkeme, Öcalan'ın avukatları tarafından 2010 yılında AİHM gündemine taşınan dava başvurusunu, "yeterince ve savunulabilir kanıtlara dayanmadığı" gerekçesiyle kabul edilebilirlik aşamasında reddetti.



Karar 7 yargıçlı bir AİHM dairesi tarafından oy birliğiyle alındı.

