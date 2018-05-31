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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Romanya ve Litvanya'nın, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) gizli tutukevleri kurmasına izin verdiğine hükmetti.



Strasbourg'daki mahkeme, 2011 saldırılarının ardından yakalanan ve şu anda Guantanamo'da tutulan Filistinli Ebu Zübeyde ve Suudi Arabistan vatandaşı Abdülrahim el Naşiri'nin başvurularını karara bağladı.



Kararda, Naşiri'nin Eylül 2003-Ekim 2005 döneminde Romanya'da, Zübeyde'nin de Şubat 2005-Mart 2006 arasında Litvanya'da CIA'e ait gizli tesislerde tutulduğu belirtildi.



Mahkeme, Romanya ve Litvanya'nın, ABD'nin 2 şüpheliye kötü muamelesine yardım ettiğine hükmederek, hem el Naşiri'ye hem de Zübeyde'ye 100 biner euro tazminat ödenmesini kararlaştırdı.



Kararda, iki ülkenin CIA'ye yardım ederek Avrupa'daki işkence yasağını ihlal ettiği bildirildi.



Romanya, CIA'in tutukevlerine ev sahipliği yaptığını reddediyordu.



Naşiri'nin avukatı Amrit Singh, kararı, "Romanya'nın utanç verici teşebbüslerine sert bir azar" olarak nitelendirdi.



AİHM, benzer bir kararı 2014 yılında Polonya için vermişti.