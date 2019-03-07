AİHM üyeliği için Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar, Prof. Dr. Necati Polat ve Doç. Dr. Saadet Yüksel aday gösterildi.
Prof. Kibar ve Prof. Polat daha önceki listede de yer alırken, Doç. Dr. Yüksel bu sefer listeye eklendi.
Adayların 29 Mart'ta Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Komisyonu'nda mülakata davet edilmeleri bekleniyor.
AİHM'de görev yapacak yeni Türk yargıç için nihai seçim 9 Nisan'da yapılacak.
AİHM'de 2008'den beri görev yapan Türk yargıç Işıl Karakaş'ın görev süresi 2017'nin nisan ayında sona ermişti.
Ankara'nın Karakaş'ın yerine aday gösterdiği isimler yargıçlık için ehil bulunmamıştı.
AİHM'e Türk yargıç seçilmesi için Ankara'dan yeni liste
NTV HaberDünya
Ankara, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görev yapacak Türk yargıç için Avrupa Konseyi'ne yeni bir liste sundu.
AİHM üyeliği için Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar, Prof. Dr. Necati Polat ve Doç. Dr. Saadet Yüksel aday gösterildi.