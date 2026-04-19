Aile içi anlaşmazlık silahlı saldırıya döndü. ABD'deki olayda 8 çocuk hayatını kaybetti

19.04.2026 20:55
ABD'de aile içi anlaşmazlıkla başlayan silahlı saldırıda 8 çocuk hayatını kaybetti
ABD'nin Louisiana eyaletindeki aile içi anlaşmazlıkla başladığı öne sürülen silahlı saldırıda, 8 çocuğun hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Eyaletin Shreveport şehrinde meydana gelen olay, yerel saatle 06.00 sularında gerçekleşti.
Shreveport Polis Departmanı, aile içi anlaşmazlık şikayetiyle intikal ettiği yerleşim bölgesinde, 10 kişinin silahlı saldırıya uğradığını, bunlardan 8’inin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Saldırıda, 2 kadının yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.
Hayatını kaybedenlerin 1 ila 14 yaş arasındaki çocuklardan oluştuğunu belirten polis yetkilileri, silahlı saldırının aynı bölgede 3 ayrı sokakta gerçekleştiğini kaydetti.
Yetkililer, bir araca el koyarak olay yerinden kaçmaya çalışan saldırganın, takip sonucu Bossier Parish yerleşkesinde vurularak etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Hayatını kaybeden çocuklardan bazılarının saldırganın "soyundan geldiğini" belirten polis yetkilileri, şüpheli hakkında başka detay paylaşmadı.
Polis yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.