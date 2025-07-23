Ailelere bir acı daha: Uçak kazasında ölenlerin cesetleri karıştı

Hindistan’da 12 Haziran’da kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşerek bir binaya çarpan uçakta hayatını kaybedenlerin ailelerine yanlış kişilerin cansız bedenlerinin gönderildiği ortaya çıktı.



The Times gazetesinin aktardığına göre, Air India havayolu şirketine ait 171 sefer sayılı Londra uçağında yaşanan kazada ölen İngilizlerin avukatı, ailelere yanlış cesetlerin gönderildiğini açıkladı. Hindistan’daki Ahmedabad havalimanından 242 yolcu ve mürettebat ile kalkan uçaktaki bir kişi hariç herkes kazada ölmüş, kaza sebebiyle karada bulunan 19 kişi de hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden 52 kişinin İngiltere vatandaşı olduğu açıklanmıştı.



AYNI TABUTTA BİRDEN FAZLA KİŞİ



İngiltere basınına yansıyan haberlere göre, ölen İngilizlerin cansız bedenlerinin kimlikleri ülkelerine gönderilmeden önce yanlış tespit edildi. Ölen kişilerden birinin yakınları Hindistan’dan gelen tabutun içinde başka bir yolcunun bedeninin olduğunun söylenmesi üzerine cenaze törenini iptal etti. Bu kişinin kimliğinin henüz tespit edilmediği belirtildi.



Daily Mail’in haberine göre, bir başka olayda ise kazada ölen birden fazla kişinin kalıntıları aynı tabutun içine konuldu. Cenaze töreninin yapılabilmesi için insan kalıntılarının birbirinden ayrılması gerekti.



İngiltere’ye gönderilen cesetlerle ilgili yaşanan bu durumları başkent Londra’da görev yapan adli tabip Dr. Fiona Wilcox ortaya çıkardı. Wilcox, cesetlerden alınan DNA örneklerini ölenlerin ailelerinden alınan DNA örnekleri ile karşılaştırdı. Konuyla ilgili hem Hindistan’da hem İngiltere’de inceleme başlatıldığı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın da bu hafta ülkeye yapacağı ziyaret sırasında konuyu Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesinin beklendiği ifade edildi.



“BU DURUM HAFTALARDIR SÜRÜYOR”



The Times’ın haberine göre, kazada hayatını kaybeden kişilerden bazıları olaydan kısa bir süre sonra ya Hindu inancına göre yakıldı ya da İslam gibi diğer inançlara göre defnedildi. Yakınlarını kaybeden İngiliz ailelerden bazılarını temsil eden avukat James Healy-Pratt, en az 12 İngiltere vatandaşının naaşlarının ülkeye gönderildiği bilgisini verdi.



Pratt, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, “Son bir aydır bu sevgili İngiliz ailelerin evlerinde oturuyorum ve istedikleri ilk şey sevdiklerinin geri gönderilmesi. Ancak bazıları yanlış kalıntıları aldı ve bu konuda açıkça öfkeliler. Bu, birkaç haftadır devam ediyor ve bence aileler bir açıklamayı hak ediyor” dedi.



Bu durumu yaşayan ailelerin İngiliz vekiller ve Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde olduğu bilgisi verildi. Hindistan makamları, 28 Haziran’da yaptıkları açıklamada, DNA testi ile 260 kişinin tamamının kimliklerinin tespit edildiğini ileri sürmüştü.

