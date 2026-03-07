Ailelerin kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki aile arasındaki anlaşmazlık cinayetle sonuçlandı.

Olay gece saatlerinde Barsama Mahallesi'ndeki bir bir evde meydana geldi. İki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sokağa taştı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Ferdi B, Boran B. ve Ejder B. silahla vurularak yaralandı.

Ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ferdi B., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olaydan sonra kaçan Hüseyin K. ve Veli K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.