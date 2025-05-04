Aile partisine "davetsiz misafir" saldırısı: 1 ölü

ABD’nin Teksas eyaletinin Houston kentinde bir ev partisinde silahlı saldırı düzenlendiği açıklandı. Polis, en az 14 kişinin ateşli silahla vurulduğu olayda en az bir kişinin öldüğünü açıkladı.



Houston Emniyet Müdürlüğü’nden Patricia Cantu’nun düzenlenen basın toplantısında paylaştığı bilgilere göre, yerel saatle 12.50 sıralarında kentin güneydoğusundaki Cherry Hill’de silah seslerinin duyulduğuna dair çok sayıda ihbar yapıldı. Polis memurları, bundan 7 dakika sonra olay yerine geldi. Cantu, evin içindeki farklı yerlerde birden fazla kişinin yaralı olduğunun görüldüğünü aktardı.

"DAVETSİZ MİSAFİRDEN EVDEN AYRILMASI İSTENDİ"



Olay hakkında paylaşılan bilgilere göre, evde bir aile partisi düzenleniyordu ve “davetsiz bir misafirden” evden ayrılması istendi. Cantu, silahlı saldırıyı bu kişinin başlattığına inandıklarını, buna evdeki diğer kişilerin ateşle karşılık verdiğini değerlendirdiklerini söyledi.



Houston İtfaiyesi de olayda en az bir kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Cantu, birden fazla kişinin durumunun kritik olduğu ve ameliyatta oldukları bilgisini verdi. Yaralıların bazılarının çevre hastanelere gittiği belirtildi.



Polis olayla bağlantılı olarak birden fazla kişiyi gözaltına aldı. Fakat gözaltındaki kişi ya da kişilerin saldırının şüphelisi olup olmadığı netlik kazanmadı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

