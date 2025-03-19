Ailesini öldürüp okul katliamı planlayan gencin cezası belli oldu

İngiltere’de üç aile üyesini öldüren ve ‘21. yüzyılın en ünlü okul saldırganı’ olma hedefiyle okul saldırısı planlayan 19 yaşındaki Nicholas Prosper, en az 49 yıl hapisle cezalandırıldı.



Cinayetleri işlediğinde 18 yaşında olan Prosper, Eylül 2024’te Londra’nın kuzeyindeki Luton kentinde bulunan evlerinde annesi Juliana Falcon (48), kız kardeşi Giselle (13) ve erkek kardeşi Kyle’ı (16) av tüfeğiyle öldürdü. Erkek kardeşi Kyle’ın ayrıca 100’den fazla bıçak darbesi aldığı tespit edildi.



Proper’ın cezasını açıklayan Yargıç Bobbie Cheema-Grubb, “Amacınız kötü bir şöhrete sahip olmaktı. Ölümünüzden sonra bile 21. yüzyılın en ünlü okul saldırganı olarak anılmak istiyordunuz. Amaçladığınız ölü sayısı 34’tü; bu, 2007’de Virginia Tech’te gerçekleştirilen ve ABD’deki en ölümcül okul saldırısı olarak kayıtlara geçen katliamdan bir fazla” ifadelerini kullandı.



Polise verdiği ifadede Prosper, daha önce eğitim gördüğü yakındaki bir ilkokulda, dört ve beş yaşındaki öğrencilerle birlikte iki öğretmeni de öldürmeyi planladığını açıkladı. Planının, annesini ve kardeşlerini uykularında öldürdükten sonra saldırıyı gerçekleştirmek ve ardından intihar etmek olduğunu belirten Prosper, amacının, ABD’de gerçekleşen Sandy Hook ve Virginia Tech katliamlarından daha ölümcül bir saldırı düzenlemek olduğunu söyledi.



Prosper’ın annesini öldürdükten sonra ise cesedinin üzerine ‘Aileni Nasıl Öldürürsün’ adlı bir roman yerleştirdiği belirtildi.



Mahkemede sunulan delillere göre Prosper, Luton’daki St. Joseph Katolik İlkokulu’nun sınıf düzenini gösteren diyagramlar çizerek bunların yanına ‘hepsini öldür’ notu düşmüş. Ayrıca saldırıyı gerçekleştirmeden önce mutfakta cinayetleri canlandırarak kendisini videoya kaydettiği belirtildi.

“SON DERECE TEHLİKELİSİNİZ, BELKİ DE ASLA SERBEST BIRAKILMAYACAKSINIZ”

Uzmanlar tarafından Otizm Spektrum Bozukluğu (ASD) belirtileri gösterdiği ifade edilen Prosper, en az 49 yıl sürecek bir müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Daha önce hapiste geçirdiği süre dikkate alınarak, 48 yıl 177 gün boyunca cezaevinde kalacağı açıklandı



Yargıç ayrıca, Prosper’a “Son derece tehlikelisiniz ve belki de asla serbest bırakılmayacaksınız” dedi. Ayrıca Prosper’in, mahkeme duruşmasını geciktirmek için hücresinden çıkmayı reddettiğini ve hiçbir pişmanlık göstermediğini vurguladı.

“TAMAMEN ÇEVRİMİÇİ DÜNYADA YAŞIYOR”

2023 yılında okuldan atılan Prosper hakkında mahkemeye sunulan bilgilerde, “gerçek dünyada neredeyse hiç sosyal teması olmayan, tamamen çevrimiçi bir dünyada yaşayan biri” olduğu ifade edildi.



İnternet geçmişi analiz edildiğinde, “dünyadaki ünlü katiller, kitlesel okul saldırıları düzenleyen failler ve tecavüzcülerle ilgili yoğun bir ilgiye sahip olduğu” ortaya çıktı.

“RUHUMUN BİR PARÇASI ÖLDÜ”



Sanığın babası Ray Prosper ise, mahkemeye verdiği ifadede “Bu korkunç haberi aldığım gün, ruhumun bir parçası da öldü. Bu, herkes için kayıpla sonuçlanan bir durum. Dört aile üyemizi kaybettik” ifadelerini kullandı.

