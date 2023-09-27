Ailesinin haber alamadığı genç mühendis ABD'de ölü bulundu

ABD'de yaşayan ve ailesinin günlerdir haber alamadığı genç mühendisten dün gece acı haber geldi.

Miraç Aydın Kurt'un, New York'taki evinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Gencin ölüm nedeniyle ilgili ABD'deki incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

ANNE ÇOCUĞUNA ULAŞMAK İÇİN YARDIM İSTEMİŞTİ

2 yıl önce Mersin'den ABD'ye giden makine mühendisi 30 yaşındaki oğlu Miraç Aydın Kurt'tan 6 gündür haber alamayan anne Hanım Akduman, çocuğunun bulunması için yetkililerden yardım istemiş, annenin müracaatı üzerine araştırma başlatılmıştı.



Anne Hanım Akduman, oğlundan bir haftadır haber alamadığını belirterek şunları söylemişti:



"Oğlum makine mühendisi. O dönem birkaç firmada makine mühendisi olarak, daha sonra günübirlik işlerde çalıştı. En son büyük bir Amerikan firmasında mühendis olarak çalışıyordu ama ben artık iki oğlum da yurt dışında olduğu için gelmelerini istiyordum.