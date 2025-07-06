Ailesinin ihmal ettiği çocuk, havlayarak konuşmaya başladı

Tayland Çocuk ve Kadınları Koruma Vakfı Başkanı Paveena Hongsakul, Lap Lae bölgesindeki bir okul müdüründen aldığı ihbar üzerine konuyu araştırdı. Müdür, annenin çocuğu okula sadece sosyal yardımlardan faydalanmak için bir kez getirdiğini, ancak kayıt yaptırmadığını söyledi. Çocuk daha önce de hiçbir anaokuluna gitmemiş, duygusal olarak tamamen terk edilmişti. Sevgi ve ilgi bulabileceği tek yer bir grup sokak köpeği olmuş, zamanla da insanlar gibi konuşmak yerine onlar gibi havlamaya başlamıştı.



AİLE UYUŞTURUCU BAĞIMLISI

Polisle birlikte yapılan incelemede, 46 yaşındaki annenin ve 23 yaşındaki ağabeyin uyuşturucu kullandığı ve tüm ilgilerini bir sonraki dozlarını bulmaya harcadıkları ortaya çıktı. Mahalle sakinlerinin ifadelerine göre anne sık sık para ve yemek dileniyordu, ancak çevredekiler onun bağımlılığını bildikleri için aileden uzak duruyordu. Bu nedenle diğer çocuklar da küçük çocukla oynamıyor, o da kendini köpeklerin arasında buluyordu.



KORUMA ALTINA ALINDI

Tayland’ın Khaosod gazetesine göre kimliği gizli tutulan “A” kod isimli çocuk, Uttaradit Çocuk Evi’ne yerleştirildi. Uzmanlar burada ona tekrar insanlarla iletişim kurmayı öğretecek ve eğitim almasını sağlayacak.