Air India faciasında yeni soru: Kokpitte en son ne konuşuldu?

Air India’nın AI‑171 sefer sayılı uçağı, Ahmedabad’dan kalkış yaptıktan yalnızca 30 saniye sonra bir yerleşim alanına çakılarak en az 270 kişinin ölümüne yol açtı.

Kazadan üç gün sonra kokpit ses kayıt cihazı da dahil olmak üzere uçağın ikinci kara kutusu bulundu. Bu ses kayıt cihazı sayesinde, pilotların kendi aralarında yaptığı son konuşmalar ortaya çıkacak.

İlk kara kutu olan uçuş veri kaydedici, kazadan yaklaşık 28 saat sonra kurtarılmıştı. Uzmanlar, her iki kayıt cihazının da kazanın nedenlerini netleştirmek açısından kritik önemde olduğunu belirtiyor.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya ilişkin olarak Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı tarafından çok uluslu bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma ekibinde Hindistan Kazaları Araştırma Bürosu’nun (AAIB) yanı sıra ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), Birleşik Krallık Kazaları İnceleme Şubesi (UK AAIB), uçak üreticisi Boeing ve motor üreticisi General Electric gibi uluslararası aktörler yer alıyor.

KAZANIN NEDENİ NE OLABİLİR?



Hindistan Sivil Havacılık Bakanı K. Ram Mohan Naidu, komitenin ilk toplantısını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğini ve nihai raporun üç ay içinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında motor arızası, flap konfigürasyonu, bakım hataları ve pilotaj hatası gibi birçok teknik ihtimal değerlendiriliyor.

87 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ



Kaza sonrası başlatılan kimlik tespiti çalışmalarında da ilerleme sağlandı.

Ahmedabad Sivil Hastanesi, şu ana kadar 87 kurbanın DNA eşleşmesinin tamamlandığını ve 47 cenazenin ailelere teslim edildiğini duyurdu. Ancak kimlik tespit sürecinin yavaşlığı bazı ailelerin tepkisini çekti.

SOSYAL MEDYADA SAHTE VİDEOLAR YAYILDI



Kazanın ardından sosyal medyada ise bilgi kirliliği dikkat çekti.

Yapay zeka ile üretilmiş sahte fotoğraflar ve videolar, kazadan etkilenen aileleri hedef alan içeriklerle dolaşıma girdi.

Beğeni ve izlenme amacıyla paylaşılan bu içerikler, kurban yakınlarının büyük tepkisine neden oldu. Yetkililer, sosyal medya platformlarını daha dikkatli olmaya çağırırken, dezenformasyonun kurban aileleri üzerinde ikinci bir travmaya yol açtığı uyarısında bulundu.

TÜM BOEING 787 UÇAKLARI İNCELENECEK



Sivil Havacılık Otoritesi (DGCA), güvenlik önlemleri kapsamında Air India’nın tüm Boeing 787 uçaklarının acil denetimden geçirilmesini kararlaştırdı.

Soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte, benzer trajedilerin yaşanmaması için yeni standart prosedürlerin belirlenmesi bekleniyor.