Air India kazasında yeni şüphe: Facia yardımcı pilotun hatası mı?

Londra'ya gitmekte olan Air India 171 sefer sayılı uçağın pilotu, uçağın yere çakılmasından ve 270'ten fazla kişinin hayatını kaybetmesinden hemen önce son bir mesaj yolladı.



Kaptan pilotun son telsiz mesajı, "Mayday, mayday" diye bağırdı bir yardım çağrısıydı.



Hindistan havacılık otoriteleri tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, uçağı kullanan Kaptan Sumeet Sabharwal'ın hava trafik kontrolüne bir yardım çağrısı gönderdiğini doğrulandı.



Hava trafik kontrolü pilotun acil durum çağrısına yanıt verdiğinde ise karşıdan "hiçbir yanıt gelmediği" belirtildi. Uçağın bu çağrıdan sadece saniyeler sonra düştüğü aktarıldı.



KAZA YARDIMCI PİLOTUN HATASI OLABİLİR Mİ?



Boeing 737 ve Airbus 320 uçaklarını da uçuran eski F-16 savaş pilotu Ryan Bodenheimer, Air India uçağının son görüntülerini inceledi.



Bodenheimer, kazanın büyük ihtimalle yardımcı pilotun hatasından kaynaklandığını ileri sürüyor.



Görüntülerde, iniş takımının hala açık olduğu ve kanatların “ince” göründüğü—yani flapların geri çekildiği—gözlemleniyor. Oysa flaplar, kalkış sırasında açılarak uçağın havalanmasını kolaylaştırmak için kullanılır ve inişte de yavaşlamaya yardımcı olur.

KOMUTU YANLIŞ UYGULAMIŞ OLABİLİR



Normalde kalkıştan birkaç saniye sonra pilot, yardımcı pilota “iniş takımlarını topla” komutu verir. Yardımcı pilot da bir kolu çekerek iniş takımını (tekerlekleri) içeri alır.



Ancak Bodenheimer’a göre bu uçuşta yardımcı pilot, büyük ihtimalle iniş takımını değil flapları yanlışlıkla geri çekti. Ve bu durum, “ölüm fermanı” anlamına geliyordu.



Bodenheimer, “Eğer flaplar açık olsaydı motorlar görüntüde bu kadar net görünmezdi.” diyor.



İNİŞ TAKIMI AÇIK, FLAPLAR KAPALI



Kanatların ince göründüğü ve motorların net seçilebildiği bu görüntüler, kalkıştan sadece 30 saniye sonra uçağın iniş takımı açıkken flapların kapalı olduğunu gösteriyor. Kokpitin hatayı fark ettiğinde ise artık çok geç kalınmış olduğunu belirtiyor.



Bu durum, Boeing 787 Dreamliner gibi modern bir uçakta kalkış sırasında flapların kapalı olması halinde alarm sisteminin devreye girip girmediği sorusunu da gündeme getiriyor.



DİĞER KAZA SENARYOLARI NELER?



Bodenheimer, olası başka senaryoları da tamamen dışlamıyor: Her iki motor aynı anda kuş çarpmasına maruz kalmış olabilir ya da yakıt kontamine olmuş olabilir.



Uçağın kısa süre önce bakımdan çıkmış olması da, her ne kadar düşük ihtimal olsa da, bakım hatası ihtimalini akla getiriyor.



KAZA NASIL GERÇEKLEŞTİ?



İlk incelemelerde uçağın kalkıştan sonra 650 fit yüksekliğe ulaştığı, ardından hızla alçalmaya başladığı ve Ahmedabad havaalanına 2 kilometre uzaklıktaki Meghani Nagar'da yere çarptığı belirlendi.



227 tonluk uçak, tıp öğrencilerinin ve ailelerinin yaşadığı bir pansiyona düştü. Uçaktaki 242 kişiden biri hariç hepsi, Hindistan'ın on yıllardır gördüğü en kötü havacılık felaketlerinden birinde hayatını kaybetti.

