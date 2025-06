Air India kazasında yeni şüphe: Facia yardımcı pilotun hatası mı?

DİĞER KAZA SENARYOLARI NELER?



Bodenheimer, olası başka senaryoları da tamamen dışlamıyor: Her iki motor aynı anda kuş çarpmasına maruz kalmış olabilir ya da yakıt kontamine olmuş olabilir.



Uçağın kısa süre önce bakımdan çıkmış olması da, her ne kadar düşük ihtimal olsa da, bakım hatası ihtimalini akla getiriyor.



KAZA NASIL GERÇEKLEŞTİ?



İlk incelemelerde uçağın kalkıştan sonra 650 fit yüksekliğe ulaştığı, ardından hızla alçalmaya başladığı ve Ahmedabad havaalanına 2 kilometre uzaklıktaki Meghani Nagar'da yere çarptığı belirlendi.



227 tonluk uçak, tıp öğrencilerinin ve ailelerinin yaşadığı bir pansiyona düştü. Uçaktaki 242 kişiden biri hariç hepsi, Hindistan'ın on yıllardır gördüğü en kötü havacılık felaketlerinden birinde hayatını kaybetti.