Uçağın kuyruğu inişte alev aldı! Air India’da ikinci facia paniği

Hindistan'da Air India havayollarına ait bir uçağın kuyruk kısmında, inişinden kısa süre sonra yangın çıktı.



Geçen ay bir başka Air India uçağı, kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerine düşerek 241 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Havayolu şirketinin, sosyal medya platformu X'teki hesabından, yapılan açıklamada, Hong Kong'dan Yeni Delhi'ye hareket eden "Airbus A321" tipi uçağın kuyruk kısmında bulunan yardımcı güç ünitesinde inişten sonra yangın çıktığı belirtildi.



Yangının, yolcuların uçaktan indiği sırada meydana geldiğini ifade eden şirket, güç ünite sisteminin, yangın nedeniyle otomatik olarak kapandığını belirtti.

Kazada yaralanan olmadığı ancak uçağın hasar aldığı ifade edildi.



HİNDİSTAN'DAKİ SON FACİA



Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan İngiltere'nin Gatwick Havalimanı'na gitmeye hazırlanan yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.



Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etmişti. Uçağın, düştüğü sırada asistan doktorların kaldığı yurt binasına da çarpması sonucu ölenlerin olduğu belirtilmişti.



Kazada yolcu ve mürettebat dahil hayatını kaybedenlerin sayısının 260 olduğu duyurulmuştu.