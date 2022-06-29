Airbnb'den ev partilerine yasak

ABD merkezli ev kiralama şirketi Airbnb, kiraladığı evlerde parti ve etkinliklere yönelik yasağını duyurdu.

Şirket üzerinden kiralanan evlerde parti düzenlemeyi daha önce geçici olarak yasakladığını duyuran platform, yasağın kalıcı hale geldiğini belirtti.

İlk olarak 2020 yılının Ağustos ayında halk sağlığını koruma amacıyla geçici yasak kararını açıklayan şirket, kararının ardından ev sahipleri ve komşuların söz konusu yasaktan memnun olduğunu aktardı.

Geçtiğimiz iki yıldır uygulanan karar sonrası şikayet sayısında yüzde 44’lük biz azalma kaydedildiğini bildiren Airbnb, bu amaçla yapılmış tesislere yönelik rezervasyonların istisna kapsamına alınacağının altını çizdi.

'EN FAZLA 16 KİŞİ KALABİLİR' KURALI KALDIRILDI

Airbnb’nin yeni kararlarından biri de evlerde kalabilecek insan sayısına getirilen sınırı kaldırmak oldu. Corona virüs pandemisi sırasında bir mekanda en fazla 16 kişinin kalabileceğini duyuran platform, geçtiğimiz yıl kurallarını çiğneyen 6 bin 600'den fazla kişinin Airbnb hesaplarının kapatıldığı da vurguladı.