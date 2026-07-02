Airbus ve Boeing'e yeni rakip. Çölün ortasında geliştiriliyor
02.07.2026 15:56
Proje, Airbus ve Boeing'in uzun yıllardır hakim olduğu 200'den fazla koltuklu yolcu uçağı pazarında yeni bir alternatif oluşturabilir.
ABD merkezli havacılık girişimi JetZero, Airbus ve Boeing'in hakim olduğu yolcu uçağı pazarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Kanat ve gövdeyi birleştiren yeni nesil uçağın yakıt tüketimini yüzde 50'ye kadar azaltması hedefleniyor.
ABD'deki Mojave Çölü'nde faaliyet gösteren havacılık girişimi JetZero, ticari havacılıkta yeni bir dönemin kapısını aralayabilecek sıra dışı bir yolcu uçağı geliştiriyor.
Şirket, gövde ile kanadın birleştiği bütünleşik kanat-gövde tasarımına sahip tam ölçekli bir uçak üzerinde çalışıyor. İlk test uçuşunun 2027 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Başarılı olması halinde proje, Airbus ve Boeing'in uzun yıllardır hakim olduğu 200'den fazla koltuklu yolcu uçağı pazarında yeni bir alternatif oluşturabilir.
YAKIT TÜKETİMİNİ YÜZDE 50 AZALTMAYI HEDEFLİYOR
JetZero'ya göre vatoz şeklini andıran aerodinamik tasarım, hava direncini önemli ölçüde azaltarak seyir sırasında ihtiyaç duyulan itiş gücünü düşürüyor. Bu sayede yakıt tüketiminin mevcut yolcu uçaklarına kıyasla yüzde 50'ye kadar azaltılması hedefleniyor.
Şirket, gösterim uçağında Boeing 757'lerde kullanılan Pratt & Whitney motorlarını tercih etti. Proje, ABD Hava Kuvvetleri'nin mali desteğiyle Northrop Grumman'a bağlı Scaled Composites tarafından geliştiriliyor.
Başarılı bir test uçuşunun ardından JetZero'nun, Kuzey Carolina eyaletindeki Greensboro'da kurduğu üretim tesisinde 2030'dan itibaren ticari üretime başlamayı planladığı belirtiliyor. Ancak bu takvim, yeni tasarımın sertifikasyon sürecine bağlı olacak.
YOLCU KABİNİ TAMAMEN DEĞİŞECEK
JetZero'nun geliştirdiği Z4 modeli, bir dönem Boeing 757 ve 767'nin hizmet verdiği 200 ila 270 koltuklu orta menzilli ve uzun menzilli uçuş segmentini hedefliyor.
Yeni tasarımda klasik silindir gövde yerine geniş ve düz bir kabin yapısı kullanılacak. Bu sayede daha farklı koltuk yerleşimleri, daha büyük pencereler ve mutfak ile tuvalet gibi alanların daha esnek biçimde tasarlanması mümkün olacak.
Motorların uçağın arka üst bölümüne yerleştirilmesiyle hem yerde oluşan gürültünün azaltılması hem de verimliliğin artırılması amaçlanıyor.
ASKERİ KULLANIM İHTİMALİ DE BULUNUYOR
JetZero CEO'su Tom O'Leary, tam ölçekli bütünleşik kanat-gövde uçağının bugüne kadar hiç inşa edilmediğini söyledi.
NASA'nın onlarca yıldır üzerinde araştırma yaptığı bu konseptin mevcut teknolojilerden yararlanılarak geliştirildiğini belirten O'Leary, tasarımın yalnızca sivil havacılıkta değil askeri nakliye ve havada yakıt ikmal görevlerinde de kullanılabileceğini ifade etti.
Gösterim uçağının teknik ayrıntıları gizli tutulurken, yalnızca kokpit bölümünün basınçlandırılacağı, yakıt depolarının ise gelecekte yolcu kabininin bulunacağı alana yerleştirildiği aktarıldı.
HAVAYOLLARINDAN YATIRIM DESTEĞİ GELDİ
2020 yılında kurulan JetZero, ilk yıllarında sektör tarafından şüpheyle karşılansa da 2023 yılında ABD Hava Kuvvetleri'nin gösterim uçağı için 235 milyon dolarlık destek vermesiyle önemli ivme kazandı.
Şirket, bu yılın ocak ayındaki yatırım turunda 175 milyon dolar kaynak sağladı. United Airlines'ın yatırımı kapsamında 100 uçak satın alma ve 100 uçak için de opsiyon hakkı bulunuyor.
JetZero, yıl sonuna kadar yeni bir yatırım turuna çıkmayı, 2028'e kadar ise halka arzı değerlendirmeyi planlıyor.