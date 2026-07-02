Airbus ve Boeing'e yeni rakip. Çölün ortasında geliştiriliyor

YOLCU KABİNİ TAMAMEN DEĞİŞECEK

JetZero'nun geliştirdiği Z4 modeli, bir dönem Boeing 757 ve 767'nin hizmet verdiği 200 ila 270 koltuklu orta menzilli ve uzun menzilli uçuş segmentini hedefliyor.

Yeni tasarımda klasik silindir gövde yerine geniş ve düz bir kabin yapısı kullanılacak. Bu sayede daha farklı koltuk yerleşimleri, daha büyük pencereler ve mutfak ile tuvalet gibi alanların daha esnek biçimde tasarlanması mümkün olacak.

Motorların uçağın arka üst bölümüne yerleştirilmesiyle hem yerde oluşan gürültünün azaltılması hem de verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

ASKERİ KULLANIM İHTİMALİ DE BULUNUYOR

JetZero CEO'su Tom O'Leary, tam ölçekli bütünleşik kanat-gövde uçağının bugüne kadar hiç inşa edilmediğini söyledi.

NASA'nın onlarca yıldır üzerinde araştırma yaptığı bu konseptin mevcut teknolojilerden yararlanılarak geliştirildiğini belirten O'Leary, tasarımın yalnızca sivil havacılıkta değil askeri nakliye ve havada yakıt ikmal görevlerinde de kullanılabileceğini ifade etti.

Gösterim uçağının teknik ayrıntıları gizli tutulurken, yalnızca kokpit bölümünün basınçlandırılacağı, yakıt depolarının ise gelecekte yolcu kabininin bulunacağı alana yerleştirildiği aktarıldı.

HAVAYOLLARINDAN YATIRIM DESTEĞİ GELDİ

2020 yılında kurulan JetZero, ilk yıllarında sektör tarafından şüpheyle karşılansa da 2023 yılında ABD Hava Kuvvetleri'nin gösterim uçağı için 235 milyon dolarlık destek vermesiyle önemli ivme kazandı.

Şirket, bu yılın ocak ayındaki yatırım turunda 175 milyon dolar kaynak sağladı. United Airlines'ın yatırımı kapsamında 100 uçak satın alma ve 100 uçak için de opsiyon hakkı bulunuyor.

JetZero, yıl sonuna kadar yeni bir yatırım turuna çıkmayı, 2028'e kadar ise halka arzı değerlendirmeyi planlıyor.