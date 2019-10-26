Ajanlık suçlamasıyla 18 ay hapis yatan Butina Rusya'ya döndü

Butina'yı Moskova'da babası ve Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü karşıladı. Kendisine destek verenlere teşekkür eden 30 yaşındaki Butina, Temmuz 2018'de öğrenci olarak gittiği ABD'de gözaltına alınmıştı.



Hakim karşısına çıkan Butina, ABD’deki ulusal silah derneği ve cumhuriyetçi politikacılarla bağlantı kurmaya çalıştığını söyleyerek suçlamaları kabul etmişti.



Yetkililerle iş birliği yaparak 18 ay hapis cezası alan Maria Butina, cezanın ardından ülkesine gönderilmeyi talep etmişti.



