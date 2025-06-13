AK Parti'den yeni enerji teklifi: Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenleme

Ak Parti, 22 maddeden oluşan enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

Teklifte, daha önce iktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren zeytinlik alanların maden sahasına dönüştürülmesi maddesi de var.



Teklifin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Eleştiriler olabilir ama amaç, ani enerji kesintilerinde mağduriyet yaşanmaması." dedi.



Güler, "Bizim zeytin varlımğımızın onbinde biri bile değil. Olumsuz durum yok. İspanya’da olan elektrik kesintilerinin sebebi baz yüklü santraller devreye girememesi." diye konuştu.



Teklif maden işletme ruhsatlarına yönelik yeni düzenlemeler de içeriyor,

Buna göre üretim yapmayan maden tesisleri kapanacak. Yatırım teminatı uygulamasına geçilecek.



Teklifle, maden işletme ruhsatı alırken yaşanan gecikmelerin de önüne geçilmesi hedefleniyor.

Güler, "48 ay gibi uzun sürelerde tamamlanıyordu. Bu teklif ile süreyi 30 aya düşürmeyi hedefliyoruz." dedi.



22 maddelik teklifin önümüzdeki hafta Enerji Komisyonunda ele alınması bekleniyor.