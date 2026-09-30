Akaryakıt maliyetleri arttı. Fransa'da enflasyon beklentileri aştı
30.09.2026 11:46
Fransa'da tüketici fiyatları enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle eylül ayında yıllık bazda yüzde 3 yükselerek analist beklentilerini aştı.
Fransa 'da tüketici fiyatları eylül ayında beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsünün (INSEE) bugün yayımladığı öncü verilere göre, ülkede tüketici fiyat endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 3 artış gösterdi.
Ağustos ayında yüzde 2,4 olarak ölçülen ve şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkan yıllık enflasyon, analistlerin yüzde 2,8'lik tahminini aştı.
Reuters ajansının aktardığı hesaplamalara göre Avrupa Birliği (AB) uyumlu tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) yıllık artış ise eylülde yüzde 3,4 olarak belirlendi.
Euro Bölgesi genelinde karşılaştırma olanağı sağlayan bu veri, ağustostaki yüzde 2,6 seviyesinin üzerine çıktı. Reuters anketine katılan 19 analistin beklentisi, uyumlaştırılmış endeksin yüzde 2,8 ile yüzde 3,3 aralığında kalarak ortalama yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.
Aylık bazda değerlendirildiğinde, ulusal tüketici fiyat endeksi eylülde yüzde 0,3 geriledi.
AB uyumlu endeks ise ağustostaki yüzde 0,7'lik artışın ardından eylülde yüzde 0,4 düşüş kaydetti; piyasa beklentisi yüzde 0,5 düşüş olması yönündeydi.
Fransa'da enflasyonu yukarı taşıyan temel etken enerji ve akaryakıt maliyetlerindeki sıçrama oldu.
INSEE verilerine göre, ağustosta yıllık bazda yüzde 16,7 artan enerji fiyatlarındaki yükseliş eylül ayında yüzde 21,2'ye ulaştı.
Fiyat artışlarında petrol ürünleri ile doğalgaz belirleyici rol oynadı. Fransa ve diğer Euro Bölgesi ülkelerinde özellikle dizel fiyatları rekor seviyelere ulaştı.
Bu tablo, şubat ayı sonunda ABD ve İsrail'in İran'a açtığı savaş ve ardından Hürmüz Boğazı'nın ulaşıma kapanmasıyla Basra Körfezi'nden yapılan ham petrol ve işlenmiş akaryakıt sevkiyatlarının aksamasından kaynaklanıyor.
Söz konusu gelişmeler öncesinde Fransa'da tüketici fiyatları yıllık bazda yaklaşık yüzde 1 artış kaydediyordu.
Fiyat baskısı gıda ve hizmet sektörlerine de yayıldı.
Taze gıda ürünlerindeki fiyat artışı ağustostaki yüzde 5,9 düzeyinden eylülde yüzde 9,9'a çıktı.
Taze ürünleri de içeren genel gıda fiyatları ise ağustostaki yüzde 1,1'lik artışın ardından eylülde yıllık bazda yüzde 1,5 yükseldi.
Tütün fiyatları önceki ayda olduğu gibi yıllık bazda yüzde 3,3 artış gösterdi.
Hizmet sektöründeki fiyat artışı konaklama ve ulaşım kalemlerindeki mevsimsel fiyat düşüşünün önceki döneme kıyasla daha sınırlı kalmasıyla yüzde 1,9'dan yüzde 2,2'ye çıktı.
Dayanıklı tüketim malları fiyatları ise yıllık bazda yüzde 0,3 geriledi; bu kalemde ağustos ayında yüzde 0,4 düşüş kaydedilmişti.
Öte yandan Le Figaro gazetesinin haberine göre Fransa'daki enflasyonun Avrupa Merkez Bankasının (AMB) yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerine çıkması, bankanın önümüzdeki aylarda faiz artışlarını sürdürebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.
Gösterge faizini bu ay içinde yüzde 2,5 seviyesine çeken bankanın olası yeni faiz adımlarının Euro Bölgesi'ndeki ekonomik büyümeyi baskılayabileceği öngörülüyor.
Birlik genelindeki eğilimi netleştirecek olan Almanya ve İtalya enflasyon rakamları bugün, tüm Euro Bölgesi verisi ise cuma günü kamuoyuna açıklanacak.