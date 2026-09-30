Akaryakıt maliyetleri arttı. Fransa'da enflasyon beklentileri aştı

Fiyat artışlarında petrol ürünleri ile doğalgaz belirleyici rol oynadı. Fransa ve diğer Euro Bölgesi ülkelerinde özellikle dizel fiyatları rekor seviyelere ulaştı.

Bu tablo, şubat ayı sonunda ABD ve İsrail'in İran'a açtığı savaş ve ardından Hürmüz Boğazı'nın ulaşıma kapanmasıyla Basra Körfezi'nden yapılan ham petrol ve işlenmiş akaryakıt sevkiyatlarının aksamasından kaynaklanıyor.

Söz konusu gelişmeler öncesinde Fransa'da tüketici fiyatları yıllık bazda yaklaşık yüzde 1 artış kaydediyordu.

Fiyat baskısı gıda ve hizmet sektörlerine de yayıldı.

Taze gıda ürünlerindeki fiyat artışı ağustostaki yüzde 5,9 düzeyinden eylülde yüzde 9,9'a çıktı.

Taze ürünleri de içeren genel gıda fiyatları ise ağustostaki yüzde 1,1'lik artışın ardından eylülde yıllık bazda yüzde 1,5 yükseldi.

Tütün fiyatları önceki ayda olduğu gibi yıllık bazda yüzde 3,3 artış gösterdi.

Hizmet sektöründeki fiyat artışı konaklama ve ulaşım kalemlerindeki mevsimsel fiyat düşüşünün önceki döneme kıyasla daha sınırlı kalmasıyla yüzde 1,9'dan yüzde 2,2'ye çıktı.

Dayanıklı tüketim malları fiyatları ise yıllık bazda yüzde 0,3 geriledi; bu kalemde ağustos ayında yüzde 0,4 düşüş kaydedilmişti.

Öte yandan Le Figaro gazetesinin haberine göre Fransa'daki enflasyonun Avrupa Merkez Bankasının (AMB) yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerine çıkması, bankanın önümüzdeki aylarda faiz artışlarını sürdürebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Gösterge faizini bu ay içinde yüzde 2,5 seviyesine çeken bankanın olası yeni faiz adımlarının Euro Bölgesi'ndeki ekonomik büyümeyi baskılayabileceği öngörülüyor.

Birlik genelindeki eğilimi netleştirecek olan Almanya ve İtalya enflasyon rakamları bugün, tüm Euro Bölgesi verisi ise cuma günü kamuoyuna açıklanacak.