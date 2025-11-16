Akdeniz'de 2 tekne battı, 95 göçmenden 4'ü öldü

Libya Kızılayı Akdeniz'de, Hums kenti açıklarında iki göçmen teknesinin battığını duyurdu. Açıklamada ilk teknede bulunan Bangladeşli 26 düzensiz göçmenden 4'ünün boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Batan ikinci teknede ise 67'si Sudanlı, 2'si Mısırlı olmak üzere 69 düzensiz göçmen bulunduğu ve tümünün sağ kurtarıldığı ifade edildi. Kurtarma operasyonunu, Kızılay ekipleri ile Sahil Güvenlik Güçlerinin gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, 4 cesedin savcılığa teslim edildiği bildirildi.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor. Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz 2024'te yaptığı açıklamada, düzensiz göç dosyasının Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve ülkesinde yaklaşık 2.5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.