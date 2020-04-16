Akdeniz'de ABD ile Rusya arasında tehlikeli yakınlaşma

Akdeniz'de ABD ile Rusya arasında gerilim yaşandı. Su-35 tipi Rus uçağının görevdeki Amerikan uçağına doğru 8 metre mesafeden ters uçuş yaptığı bildirildi.

16.04.2020 - 16:34

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ABD Donanması, bir Rus Su-35 savaş uçağının Amerikan P-8A keşif uçağına Akdeniz’de önleme yaptığını açıkladı.

Donanmadan yapılan açıklamada, "Su-35 uçağı yüksek hızda görev yapan uçağımızın önüne doğru 25 fit (8 metre) mesafeden ters uçuş manevrası yaptığından bu önleme tehlikeli olarak değerlendirildi" ifadesine yer verildi.

P-8A uçağının büyük bir türbülansa maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, "Önleme yaklaşık 42 dakika sürdü" bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, önlemenin uluslararası sularda yapıldığı ve Rus pilotun sorumsuzca hareket ettiği kaydedildi.

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