Akdeniz'de deprem fırtınası. 24 saatte 17 kez sallandı

Akdeniz 'de, Girit Adası çevresinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD ) Deprem Dairesi'nin verilerine göre bölgede son deprem bu gece saat 04:47'de meydana geldi. 4.96 kilometre derinlikteki sarsıntının büyüklüğü 3.8 olarak kayda geçti.

Dün saat 06.18'de 5.9, 11:58'de ise 5.0 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği aynı bölgede son 24 saatteki 3.6 üzerindeki depremlerin sayısı ise 17'yi buldu. Depremlerin bir bölümü Türkiye 'de de özellikle Datça kıyılarında hissedildi.