Akdeniz'de gemi kazası: ABD'ye ait uçak gemisi, yük gemisiyle çarpıştı

Mısır'ın Port Said kenti yakınlarında ABD Donanmasına ait USS Harry S. Truman adlı uçak gemisi, dün Beşiktaş-M adlı yük gemisiyle çarpıştı.

Donanma tarafından yapılan açıklamada, "Çarpışma Harry S. Truman'ı tehlikeye atmamış olup, herhangi bir su baskını ya da yaralanma rapor edilmedi. İtici güç sistemleri etkilenmemiştir, güvenli ve istikrarlı bir durumdadır. Olay soruşturma altındadır" dedi.

USS Harry S. Truman, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından ticari ve askeri gemilere yönelik başlatılan saldırıları engelleme misyonunun bir parçası olarak geçtiğimiz sene aralık ayından bu yana Kızıldeniz'de görev yapıyor.