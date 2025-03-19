Akdeniz'de göç faciası: Denizde kayboldular

Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin Akdeniz'de alabora olması sonucu 6 kişinin öldüğü, 40 kişinin kaybolduğu açıklandı.

Teknedeki 10 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi.



İtalyan ANSA ajansının haberinde, İtalyan Mali Polisi ve İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının, Lampedusa Adası'nın batısındaki Lampione Adası açıklarında alabora olan bir düzensiz göçmen botundan dün 6'sı erkek 4'ü kadın toplam 10 kişiyi kurtardığı, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı belirtildi.



Kurtarıldıktan sonra Lampedusa Adası'na taşınan göçmenler, verdikleri ifadede, botta 40 kişinin daha olduğunu ve bu kişilerin denizde kaybolduğunu belirtti.



Bu ifadeler doğrultusunda İtalyan güvenlik güçleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü.



Göçmenlerin, Tunus'un Sfaks kentinden 16 Mart'ta 56 kişi olarak hareket ettikleri belirtildi.



İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 1 Ocak-18 Mart döneminde Akdeniz'i aşarak ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin sayısı 8 bin 743 oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 8 bin 630 olarak kaydedilmişti.



Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine göre, yıl başından 17 Mart'a kadar olan dönemde, 140 düzensiz göçmen Orta Akdeniz'de kayboldu.

