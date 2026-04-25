Akdeniz'de sarsıntılar devam ediyor. 4,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, Muğla'nın Datça ilçesine 267 kilometre uzaklıkta, 8,58 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.



Girit Adası çevresinde dün saat 06.18'de 5.9, 11:58'de ise 5.0 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği aynı bölgede çok sayıda deprem meydana geldi. Depremlerin bir bölümü Türkiye 'de de özellikle Datça kıyılarında hissedildi.