Akdeniz'de sürükleniyor! Akaryakıt dolu hayalet Rus tankeri için uyarı

Malta basınında çıkan haberlere göre, Başbakan Robert Abela, Bakanlar Kurulu'nun ardından Akdeniz’de sürüklenen Rus tankerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçinde yüzlerce ton yakıt bulunan tankeri uluslararası mecralarda gündeme getirdiklerini aktaran Abela, tankerin durumuna dair Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i bilgilendirdiğini, İtalya başta olmak üzere, AB üyesi 9 ülkenin oluşturduğu "MED9" ülkeleriyle görüştüklerini ifade etti.

“FARKLI ÜLKELER ETKİLENEBİLİR”



Abela, Arctic Metagaz tankerinin, halihazırda Malta'nın 54 mil açığında ama kara suları dışında, İtalya, Malta ve Libya’nın kurtarma alanları arasında sürüklendiğini aktardı ve şunları söyledi:

"Akıntıya göre farklı ülkeler etkilenebilir. Bu tankerin arızalı halde sürüklenerek denizde kalmaya devam etmesini izlemek benim için sürdürülebilir değil."

Tankerin denizde bir tehlike oluşturmaması için "kalıcı bir çözüm" bulmalarının AB'nin de çıkarına olduğunu dile getiren Abela, "Bu çözümlerin neler olabileceğini araştırıyoruz ve hiçbirinin kolay olmadığını söyleyebilirim. Ancak önümüzdeki saatler veya günler içinde bu kalıcı çözümü bulmamız gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Abela, tankerin çekilebilmesi için birden fazla römorkörün bulunması gerektiğine dikkati çekerek, geliştirdikleri acil durum planının Malta ordusunun envanterinde olmayan römorkörlerin kullanımını da gerektirdiğini kaydetti.

Bununla beraber yerel düzeyde her türlü duruma hazırlıklı olduklarını vurgulayan Abela, "Hava koşullarını yakından takip ediyoruz. Planın devreye sokulması gerektiğinde gerekli tüm unsurların mevcut olmasını sağladık." dedi.

BÜYÜK BİR ÇEVRESEL FELAKETE NEDEN OLABİLİR



İtalyan ve Malta basınındaki haberlerde, 277 metre uzunluğundaki tankerin 700 ton dizel yakıt ve ayrıca 60 bin ton sıvılaştırılmış doğal gaz taşıdığı belirtilirken, geminin büyük bir çevresel felakete yol açmasından da endişe edildiği ifade ediliyor.

Bu arada, İtalya Başbakanlığı'ndan da Arctic Metagaz tankerine ilişkin 13 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, İtalya hükümetinin, tankerin durumunu Malta ile beraber takip ettiği ve gerekli destek faaliyetlerini yürütmeye hazır olduğunu teyit etmişti.

RUSYA, UKRAYNA'NIN SALDIRDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın, Akdeniz'de seyreden Rus tankerine insansız deniz araçlarıyla saldırı gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya ait sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tankerinin, Libya kıyılarından gönderilen insansız deniz araçlarıyla Akdeniz'de saldırıya uğradığı, tankerdeki Rus vatandaşı 30 kişilik mürettebatın kurtarıldığı ifade edilmişti.