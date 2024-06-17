Akdeniz'de tekneleri suyla dolan 10 göçmen hayatını kaybetti

Akdeniz'de bir göçmen teknesinin suyla dolması soncusu 10 kişi hayatını kaybetti. Teknedeki 51 kişi ise kurtarıldı. Alman yardım kuruluşu RESQSHIP, ölen 10 göçmenin alt güvertede mahsur kaldığını açıkladı.

Akdeniz'de tekneleri suyla dolan 10 göçmen hayatını kaybetti

Alman yardım kuruluşu RESQSHIP, 'de tekneleri suyla dolan 10 göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kuruluş, teknedeki 51 kişinin ise kurtarıldığını duyurdu.

Nadir adlı bir kurtarma gemisi işleten RESQSHIP, bugün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada 61 kişiyi, su alan ahşap bir teknede bulduğunu ve 10 kişinin alt güvertede mahsur kaldığını belirtti.

Yardım kuruluşu, hayatta kalanlardan ikisinin bilincinin yerinde olmadığını ve tıbbi yardım aldıklarını belirterek, bu kişilerin acil tahliyeye ihtiyaç duyduklarını da ifade etti.

RESQSHIP, kurtarma operasyonunun nerede ve ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi vermedi ancak marinetraffic.com takip servisine göre Nadir WAS pazartesi günü Tunus'un doğusundaki Sfax limanı açıklarında battı.

Birleşmiş Milletler 2014 yılından bu yana Orta Akdeniz'de 20 binden fazla ölüm ve kaybolma vakası kaydederek, burayı dünyanın en tehlikeli göçmen geçişi olarak bildirdi.

Bu ayın başlarında Libya açıklarında denizden 11 cansız beden çıkarıldı.

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