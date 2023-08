Akdeniz'de turizm sektörü tehdit altında

Orman yangınlarının ve sıcak hava dalgalarının etkili olduğu İtalya ve İspanya gibi diğer Akdeniz ülkelerinde de durum aynı. Avrupa Birliği (AB) tahminlerine göre, Temmuz ayının sonlarında Yunanistan, İtalya, Cezayir ve Tunus’ta etkili olan, 120 bin kişiyi etkileyen yangınlarda toplamda bin 350 kilometrekare alan yok oldu. Önümüzdeki günlerde Yunanistan'da aşırı sıcakların etkili olması bekleniyor.



Uzun zamandır İngiliz ve İskandinav turistlerin favorisi olan İspanya'nın güneydoğusundaki sahil tatil şehri Benidorm'daki otelciler de endişeli. Valencia bölgesinin Otel ve Turizm Birliği Başkanı Antonio Mayor, "Bu durum her yaz tekrarlanacak olursa, ekonomimize önemli bir etkisi olur. Faaliyetlerimiz üç yaz ayına odaklı" şeklinde konuştu.



"KUZEY AVRUPA TATİLLERİ ARTABİLİR"

Seyahat platformu HotelPlanner'ın CEO'su Tim Hentschel, "Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi Avrupa ülkelerindeki rekor sıcakların Ağustos ayına girerken hafiflemesi beklenmiyor, bu yüzden kuzey Avrupa'da bir konaklama seçeneği daha güvenli bir seçenek olarak düşünülebilir" ifadelerini kullandı.



Dünya Meteoroloji Örgütü ve AB'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Temmuz ayının tarihin en sıcak ayıolduğunu kaydetti. Bilim insanları, gezegen ısındıkça önümüzdeki dönemde sel baskınları, uzun süren orman yangınları ve insan hayatını tehlikeye atan aşırı hava olayları gibi değişikliklerin daha çok beklendiğini belirtiyor.



YENİ TATİL SİGORTALARI GELİŞTİRİLDİ

Sıcak hava dalgaları etkisini artırırken, ABD merkezli iklim teknolojisi start-up şirketi Sensible Weather, aşırı sıcaklık nedeniyle tatilleri zarar gören insanların haklarını tazmin edecek sigortalar geliştirdi. Şirket, uzun süren yağmurun görüldüğü plaj tatillerini veya kayak tatilinde kar olmamasını sigorta kapsamına aldı.



Sensible Weather kurucusu Nick Cavanaugh, gelecek yaz için "sıcaklık koruması" seçeneğini eklemeyi planladığını belirtti ve "İnsanlar bu konuları artık daha fazla düşündüğü için bana daha fazla soru soruyorlar" dedi. Cavanaugh, "Basit anlamda, öğlen saatlerinde 42 derece sıcaklıkta üç saat boyunca dışarı çıkamazsanız, bir miktar para geri ödeyebiliriz" ifadelerini kullandı.