Akdeniz’in en derin noktasında hayal kırıklığı yaratan keşif: Oinousses kuyusundan 167 parça çöp çıktı

2020’DE EN DERİNE DALDI



Şubat 2020'de, Victor Vescovo tarafından kullanılan ve Monako Prensi 2. Albert’i taşıyan Caladan Oceanic insanlı dalgıç, Oinoussa kuyusunun en derin kısmına daldı. Teknenin dibe ulaşması 4-5 saat sürmüş ve tekrar yükselmeye başlamadan önce yaklaşık bir saat boyunca seyretmişti. Orada kaldığı süre boyunca dipten yaklaşık 850 metre yukarı çıkarak videolar çekti.



Bu video Veskovo tarafından Avrupa Araştırma Merkezi'nden Alman Georg Hanke liderliğindeki uluslararası bir bilim ekibine teslim edildi. Yunan koordinatör ise Patras Üniversitesi Jeoloji Bölümü'nde Jeolojik ve Çevresel Oşinografi Profesörü olan George Papatheodorou idi. Bilim ekibi videoyu özel bir yazılımla analiz ederek denizaltının deniz dibinde karşılaştığı enkazı tanımladı, kaydetti ve analiz etti. Sonuçlar birkaç gün önce uluslararası bir bilimsel dergide yayımlandı.



Patras Üniversitesi'nden Profesör George Papatheodorou, “Bu, dünyada bu kadar derinde (2 km'den fazla) bulunan en yüksek ikinci atık yoğunluğu” diyor.



Papatheodorou, Kathimerini’ye yaptığı açıklamada, “Akdeniz'in en derin kısmında katı atık kirliliğine dair kanıtlara ilk kez rastlanıyor. Sonuçlar hayal kırıklığı yaratıyor. Çöp konsantrasyonları derin deniz ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeler arasında yer alıyor” diye konuştu.



167 PARÇA ÇÖP KAYDETTİ



Denizaltının kamerası 850 metrelik bu kısa alanda dipte 167 parça çöp kaydetti. Bu sayı, kuyunun alanına indirgendiğinde, kilometre kare başına 26 bin 175 adet çöp yoğunluğuna karşılık geliyor.



Papatheodorou, “Bu, dünyanın herhangi bir yerinde bu kadar derinlikte (2 km'den fazla) tespit edilen en yüksek ikinci çöp yoğunluğu” dedi. Bu derinliklerdeki en yüksek çöp yoğunluğunun Güney Çin Denizi'nde iki sualtı kanyonunda kaydedildiğini ve kilometrekare başına yaklaşık 55 bin çöp olduğunu unutmayın” diye ekledi.



Kaydedilen çöplerin türüne bakıldığında, ağırlıklı olarak (yüzde 88) plastik olduğu görülüyor. Bunlar mağazalardan alınan sıradan poşetler, plastik çuvallar, kapaklı kahve fincanları, plastik şişeler, polistiren bardaklar olarak dikkat çekiyor. Geri kalanı ise meşrubat kutuları, cam şişeler veya kavanozlar, kağıt kutular ve kağıt torbalar. Kağıt çöplerin varlığı yakın zamanda meydana gelen kirliliğin bir göstergesi olarak belirtiliyor.