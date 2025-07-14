Akıl sağlığı uzmanları açıkladı: "Zaman körlüğü" nedir?

Zaman körlüğü, kişinin zamanı algılama ve yönetme becerisini olumsuz etkileyen bir durum. Genelde zamanın nasıl geçtiğini fark edememe, bir işin ne kadar süreceğini doğru tahmin edememe ve görevler arasında geçiş yapmakta zorlanma gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Bu durum hem günlük hayatı hem de iş verimliliğini sekteye uğratıyor.

HANGİ RAHATSIZLIKLARLA İLGİLİ?

Henry Ford Health’ten psikiyatrist Dr. Mauran Sivananthan’a göre zaman körlüğü, beynin yürütücü işlevlerini etkileyen bir sorun. Yürütücü işlevler; plan yapma, problem çözme, dikkati yönetme gibi temel becerileri kapsıyor. Zaman körlüğü en çok dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan bireylerde görülüyor. Ancak otizm, OKB, travmatik beyin yaralanmaları, depresyon, anksiyete ve Parkinson gibi rahatsızlıklarla da ilişkilendiriliyor.



Zaman körlüğü, tanınmış psikiyatri rehberi DSM-5’te bağımsız bir hastalık olarak yer almıyor. Ancak DEHB kriterleri arasında zaman yönetimi sorunları bulunuyor.





Peki zaman körlüğüyle nasıl başa çıkılır? Uzmanlar, yapılacak işleri ertelemeden bitirmeyi, zamanı takip etmek için alarmlar ve sayaçlar kullanmayı öneriyor. Her güne aynı rutinle başlamak, büyük görevleri parçalara bölmek ve alışkanlıklar geliştirmek de beynin zamanı daha iyi yönetmesine yardımcı oluyor.



Düzenli terapi, görsel hatırlatıcılar ve yapılandırılmış programlar sayesinde zaman körlüğünün etkileri büyük ölçüde azaltılabiliyor.