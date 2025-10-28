Akılalmaz soygun: İş makinesi ile ATM çaldılar

İngiltere'nin Milton Keynes bölgesindeki Brooklands Meydanında akıllara durgunluk veren bir soygun yaşandı.

Hırsızlar, bir mağazadaki ATM'yi telehandler ile çaldı. O anlar bir çevre sakini tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, ATM'nin mağazadan sürüklenerek çıkarıldığı ve bir kamyonetin arkasına bırakıldığı görüldü.

Thames Valley Polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.