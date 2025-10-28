Akılalmaz soygun: İş makinesi ile ATM çaldılar
İngiltere'de hırsızlar, iş makinesi ile ATM'yi kamyona yükleyerek çaldı.
İngiltere'nin Milton Keynes bölgesindeki Brooklands Meydanında akıllara durgunluk veren bir soygun yaşandı.
Hırsızlar, bir mağazadaki ATM'yi telehandler ile çaldı. O anlar bir çevre sakini tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, ATM'nin mağazadan sürüklenerek çıkarıldığı ve bir kamyonetin arkasına bırakıldığı görüldü.
Thames Valley Polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.