Akıllara durgunluk veren olay | Çocuğun beyninden saç çıktı

Kırgızistan’da hastaneye başvuran 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninden bir tutam saç çıktı.

Akıllara durgunluk veren olay | Çocuğun beyninden saç çıktı

’da hastanede akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Başkent Bişkek’teki Ulusal Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi’ne başvuran 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninde bir kitle tespit edildi.

Yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alınan kızın beyninden bir tutam saç çıkarıldığı belirtildi.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği aktarılırken, kızın beynindeki saçın 8 yıl boyunca içeriye doğru uzadığı kaydedildi.

Açıklamada, bu hastalığın rahimdeki gelişim bozukluğundan kaynaklanabileceği ifade edildi.

Akıllara durgunluk veren olay | Çocuğun beyninden saç çıktı - 1
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