Akıllı otomobillerde casusluk riski. Çin yapımı araçlar askeri sırları mı kaydetti?

Gelişmiş sensörler, yapay zeka, kameralar ve gelişmiş radar sistemleri elektrikli araçları güvenlik açısından tehdit haline getirebiliyor.



Bazı elektrikli araçlar, geniş açı özelliği ile çevreyi haritalandırabiliyor üstelik önceden girilen koordinatlar sayesinde sinyal kesiciler de işe yaramıyor.



NORVEÇ 'TE GÜVENLİK ALARMI



Norveç medyasında başkent Oslo'da eylül ayında gerçekleştirilen tatbikatta kiralık araçların kullanıldığının ortaya çıktığı belirtilerek araçlardaki kameraların askerlerin hareketlerini, rotalarını ve güvenlik erişim şifrelerini kaydettiği iddia edildi.

Araçların, Norveç Silahlı Kuvvetlerince kullanılan şirket üzerinden kiralandığı, en az 2'sinin Çin markalı olduğu bildirildi.

İddialar üzerine "araçlardaki kameraların hafızalarının silindiği" yönünde açıklama yapıldığı, kiralık araçlardaki kameraların askeri bilgileri kaydetmesinin Norveç'te güvenlik endişesini gündeme getirdiği ifade edildi.

Norveç Savunma Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, kiralık araçlarla ilgili sözleşmede hassas bilgilerin yetkisiz kişilerin erişimine karşı korunmasına yönelik bir maddenin bulunduğu bildirilmişti.



TÜRKİYE'DE DE SAVUNMA SANAYİ MARKALARI ÖNLEMLER ALDI



Gelişmiş elektrikli araçlarla ilgili çok sayıda ülke de önlem alıyor.



Casusluk faaliyetleri ve saldırı tehdidi nedeniyle Aselsan, Roketsan, Havelsan, TUSAŞ gibi Türk savunma sanayii firmaları, yabancı elektrikli araçların yerleşkelere girişini yasakladı.

Daha önce Polonya, araçlardaki kamera ve sensörlerin gizli bilgileri toplayabileceği endişesiyle Çin'de üretilen araçların koruma altındaki askeri tesislere girişini yasaklamıştı.



Amerika'da da, Çin menşeli akıllı ve elektrikli araçların ABD askeri üslerine girişi tamamen yasaklandı.