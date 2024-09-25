Akıllı telefon yasağı dünyaya yayılıyor: Kaliforniya'da kullanım kısıtlaması

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde öğrencilerin okullarda akıllı telefon kullanması kısıtlanıyor

Akıllı telefon yasağı dünyaya yayılıyor: Kaliforniya'da kullanım kısıtlaması

'nin Kaliforniya eyaletinde, öğrencilerin okullarda kullanmasının kısıtlanması yönünde karar alındı.

Vali Gavin Newsom'un imzaladığı yeni yasa uyarınca, eyaletteki okullar öğrencilerin akıllı telefon kullanımını kısıtlayan kuralları uygulamak zorunda kalacak.

Yasa, okul yönetimlerinin 1 Temmuz 2026'ya kadar kampüslerde veya okullarda öğrencilerin akıllı telefon kullanmalarını yasaklamak veya belirli durumlarla sınırlamak için kurallar koymasını şart koşuyor. Yasa ayrıca sınıflardaki dikkati dağıtıcı unsurları ve sosyal medyanın çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkilerini en aza indirmeyi amaçlıyor.

Newsom, konuyla ilgili açıklamasında, "Yeni yasa, öğrencilerin okuldayken ekranlara değil, akademik çalışmalarına, sosyal gelişimlerine ve dünyaya odaklanmasına yardımcı olacak." dedi.

Daha önce Florida, Louisiana, Indiana'nın da aralarında olduğu pek çok eyalet öğrencilerin okulda telefon kullanımını kısıtlamayı amaçlayan yasalar çıkarmıştı.

AVRUPA'DA YAYILIYOR 

Avrupa'da okullarda telefon kullanımı Avrupa'nın gündeminde. Başta Hollanda olmak üzere birçok ülke ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin okulda telefon kullanımı yasakladı. Uzmanlar bunun olumlu etkilerinden bahsederken öğrencilerin çoğunluğu bu durumu bensimsemiş değil

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