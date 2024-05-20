Akıncı İran Cumhurbaşkanı'nın helikopterinin enkazına ulaştı: 200 binden fazla kişi takip ediyor

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA'yı FlightRadar24 uygulaması üzerinden yüzbinlerce kişi takip ediyor.

Akıncı İran Cumhurbaşkanı'nın helikopterinin enkazına ulaştı: 200 binden fazla kişi takip ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından, arama faaliyetlerine katılmak üzere Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirdi.

Helikopterin bulunması amacıyla Akıncı İHA,  semalarında aktif uçuş yaptı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin yerinin bulunduğunu duyurdu.

200 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAKİP EDİYOR

Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren genelinde büyük ilgi topladı.

FlightRadar24 uygulamasına göre 200 bini aşkın kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip ediyor.

Rakamlara göre, Akıncı İHA şu anda dünyada en çok takip edilen hava aracı konumunda.

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Akıncı İran Cumhurbaşkanı'nın helikopterinin enkazına ulaştı: 200 binden fazla kişi takip ediyor - 1
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı

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REİSİ'NİN HELİKOPTERİ KAZA YAPTI

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, -Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi’nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.

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