Akıncı İran Cumhurbaşkanı'nın helikopterinin enkazına ulaştı: 200 binden fazla kişi takip ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından, arama faaliyetlerine katılmak üzere Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirdi.



Helikopterin bulunması amacıyla Akıncı İHA, İran semalarında aktif uçuş yaptı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin yerinin bulunduğunu duyurdu.

200 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAKİP EDİYOR



Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi topladı.



FlightRadar24 uygulamasına göre 200 bini aşkın kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip ediyor.



Rakamlara göre, Akıncı İHA şu anda dünyada en çok takip edilen hava aracı konumunda.