AKPM Raportörü'nden Gazze tepkisi: İsrail'in eylemleri soykırıma işaret ediyor

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Hollandalı raportörü Saskia Kluit, 19 aydır İsrail'in saldırı, işgal ve ablukası altında olan Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin soykırım ve etnik temizlik yapıldığına işaret ettiğini belirten Kluit, Gazze'de şu anda yaşanan katliamın insan eliyle yapılan bir trajedi olduğunu belirtti.

"BU SİSTEMATİK ŞİDDETİN İLK MAĞDURU ÇOCUKLAR"

2 Mart'tan bu yana insani yardım malzemelerine yönelik uygulanan abluka ve İsrail'in Gazze'de büyük ölçekte yeniden saldırılar başlatmasıyla beraber bölgedeki durumun tahmin edilebileceğinin ötesinde kötüleştiğini vurgulayan Kluit, "Bu sistematik şiddetin ilk mağduru çocuklar. Gıda, su, tıbbi bakım ve güvenli bir barınaktan mahrum bırakılan çocukların, yaşama hakkı ihlal ediliyor" değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR"



Kluit, İsrail hükümeti tarafından Gazze'ye girmesine izin verilen çok az miktardaki yardımın, bölge halkının beslenmesi için yeterli olmadığını ve en kötü durumdaki kişilere ulaşılamadığına dikkat çekerek, "Çocuklar açlıktan ölüyor" ifadesini kullandı.



Hollandalı raportör, "İsrail'in Gazze'deki eylemleri soykırım ve etnik temizlik yapıldığına işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.



İnsani yardımın koşulsuz, engelsiz ve yeterli miktarda ulaşması gerekirken, bunu yapmayan İsrail hükümetinin açık bir şekilde uluslararası insani hukuka uymadığını belirten Kluit, şunları kaydetti:



"Gazze'deki Filistin halkı, bombardımanlar ve saldırılar karşısında herhangi bir kaçış (yolu) olmadan, sürekli daralmakta olan dar bir alana hapsedilmiş durumda. 'Güvenli' olduğu söylenen bölgeler, herhangi bir güvenlik sağlamıyor. Tüm bunlar, İsrail hükümeti üyelerinin Gazzelilere yönelik açıklamalarıyla beraber, bu eylemlerin bir etnik temizlik ve soykırıma evirildiğini gözardı etmeyi zorlaştırıyor."

"ATEŞKESİN SAĞLANMASI İÇİN ELİNİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIN"



Kluit, "İsrail'i Gazze halkına yönelik cinayetlerine son vermeye" çağırarak, Tel Aviv hükümetinden, uluslararası hukukun gereği taahhütlerine uymasını, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) gibi insani yardım kuruluşların bölgeye bağımsız, engelsiz ve tarafsız bir şekilde derhal ulaşmasını sağlamasını ve Gazze'ye yeterli ölçüde yardımın ulaşmasını garanti altına almasını istedi.



Bölgede kötü durumdaki grupların ek bir yardım ve desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulaya Kluit, Gazzeli çocukların ülkelerine dönme hakkından mahrum bırakan ve Gazze halkını topraklarından zorla çıkarılmasına yönelik planların derhal iptal edilmesi gerektiğini kaydetti.



Kluit, uluslararası kamuoyunu soykırım sözleşmesi dahil Cenevre Sözleşmeleri'ndeki yasal yükümlükleri yerine getirmesi gerektiğini belirterek Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve uluslararası hukuka saygı duyulması için Avrupa Konseyi'ne üye ülkeleri ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırdı.



Hollandalı raportör, Gazze'de yaşayan sivillere insan onuruna yakışır şekilde muamele edilmesi ve korunmaları gerektiğini vurguladı.