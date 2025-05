Akrepler şehirleri "ele geçiriyor": Vaka sayısı yüzde 250 arttı

Yapılan yeni bir araştırma, Güney Amerika ülkesi Brezilya’daki şehirlerin akrepler tarafından “ele geçirildiğini” ortaya koydu. Araştırmaya göre, hızlı şehirleşme ve iklimdeki bozulmalar ısırılan insanların sayısında artışa sebep oldu.



The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Brezilya’da 2014-2023 yılları arasında akreplerin soktuğu insan sayısı 1,1 milyonun üzerindeydi. Bu ise söz konusu yıllar arasında rapor edilen, akreplerin soktuğu vaka sayısında yüzde 250’lik bir artışa işaret ediyor.



“KENTLER, AKREPLERİN İHTİYACI OLAN HER ŞEYİ SAĞLIYOR”



“Frontiers in Public Health” isimli dergide yayınlanan araştırmaya göre, bu artışın arkasında hızlı ve plansız şehirleşme yatıyor. Hızlı ve plansız şehirleşme, konutların yoğunluğu ve kötü bir atık imha sistemi anlamına geliyor, bu şartlar ise akreplerin yaşayabileceği bir ortam demek.

São Paulo Devlet Üniversitesi’nden araştırmanın baş yazarı Manuela Berto Pucca, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Brezilya’daki kentleşmenin ekosistemleri çok büyük ölçüde yeniden şekillendirdiğini söyledi. Kentlerin istemeden akreplere ihtiyacı olan her şeyi sağladığını anlatan araştırmacı, bunların barınacak çok fazla yer, sürekli devam eden bir sıcaklık, hamam böcekleri ve şehirlerde yaşayan diğer omurgasızlar şeklinde güvenilir bir gıda tedariği olduğunu anlattı.



2024 YILINDA AKREPLERİN SOKTUĞU 133 KİŞİ ÖLDÜ



Buna göre, akrepler özellikle yıl boyunca sıcak olan, kendilerini yiyebilecek neredeyse başka hiçbir hayvanın olmadığı ve hamam böcekleri gibi gıda kaynaklarının olduğu kanalizasyonları seviyor. Bazı akrep türleri hiç yemek yemeden 400 güne kadar hayatta kalabiliyor ve çiftleşmelerine gerek olmadan çoğalabiliyor. Bu da sayılarını kontrol altına almayı zorlaştırabiliyor.



Sıcak ve nemli ortamlara adapte olmuş olan akrepler, daha sıcak yaz ayları ve şiddetli yağış ve kuraklığın olduğu dönemlerde de daha çok gelişiyor.



Brezilya’da 2024 yılına dair paylaşılan ilk verilere göre, sadece geçen yıl yaklaşık 200 bin insan akrepler tarafından sokuldu ve 133 kişi bu sebeple hayatını kaybetti. Araştırmacılar, 2025-2033 yılları arasında 2 milyon yeni vakanın kayıtlara geçeceğini öngörüyor.



“AKREP SOKMALARININ YÜZDE 0,1’İ ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR”



Araştırmacılara göre, pek çok insan akrep sokmasının ardından hastaneye gitmek yerine evde kendi kendilerini tedavi etmeyi seçtiği için meselenin asıl boyutu da istatistiklerin ortaya koyduğundan çok daha büyük olabilir.



Araştırmacılar, rapor edilen akrep sokması vakalarının yüzde 0,1’inin ölümle sonuçlandığını, yaşlılar ve çocukların en savunmasız yaş grupları olduğunu ifade etti. Akrep sokmasının semptomları arasında acı, yanma, şişme, kızarıklık ve mide bulantısı gibi belirtiler bulunuyor.