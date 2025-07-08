Akropolis'e saat sınırlaması getirildi

Yunanistan Kültür Bakanlığı, ülkenin en önemli anıtı olan Akropolis'in sıcak hava dalgası nedeniyle ziyaretçilerin korunması amacıyla kısmen kapatılması talimatını verdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, “yüksek sıcaklıklar nedeniyle çalışanların ve ziyaretçilerin güvenliği için” alanın yerel saatle 13.00-17.00 arasında kapalı olacağı belirtildi.



Pazar günü başlayan dört günlük sıcak hava dalgası, haziran sonundan bu yana Yunanistan'ı etkisi altına alan ikinci sıcak hava dalgası.



Ülkede sıcaklıkların bugün 42 dereceye ulaşması ve Atina'da en yüksek 38 derece olması bekleniyor.



Yarın da benzer sıcaklıklar bekleniyor.



Başkente bakan ve çok az gölgelik alanı bulunan bir kayanın üzerine inşa edilen 2 bin 500 yıllık Akropolis, her gün on binlerce ziyaretçiyi kendine çekiyor.



Geçen yıl, 2023 yılına kıyasla yüzde 15'in üzerinde bir artışla yaklaşık 4,5 milyon ziyaretçi kaydedildi.