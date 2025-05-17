Akropolis’in üzerinde drone ile reklama soruşturma

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki başsavcılık, spor giyim markası Adidas’ın içinde Parthenon Tapınağı’nın da olduğu Akropolis Antik Kenti üzerinde drone ile yaptığı reklam hakkında ön soruşturma başlattı.



Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan Kültür Bakanlığı, soruşturmadan bir gün önce bir açıklama yaparak ülkenin arkeoloji koruma kanunlarının olası ihlallerinden sorumlu tüm taraflar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurmuştu. Açılan ön soruşturma kapsamında antik mirasa yönelik kanunların ihlal edilip edilmediği ve bu bağlamda başka bir suç işlenip işlenmediği incelenecek.



MUHALEFET DE TEPKİ GÖSTERDİ



﻿Spor giyim markası Adidas’ın komşu Yunanistan’ın ikonik mekanlarından Akropolis’i arka plan olarak kullanıp reklam yapması, sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından gündem oldu. Söz konusu görüntüleri paylaşanlar arasında Yunan Arkeologlar Derneği’nin eski başkanı Despina Koutsoubas da vardı. Perşembe gecesi çekildiği ifade edilen görüntülerde Adidas logosunun ve bir spor ayakkabının antik kent üzerinde canlandırıldığı görülüyordu.



Yunanistan Kültür Bakanlığı, bunun üzerine bir açıklama yaparak reklam çalışmasını kınadı, bu eylemin uygun bir yetki ve izin alınarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine karar verilmesi için Sivil Havacılık Kurumu ile iletişime geçtiklerini bildirdi.



Şirket ise 15 Mayıs’ta gerçekleştirildiğini teyit ettiği reklam çalışması için tüm gerekli izinlerin alındığını açıkladı. Şirket, Acropolis’in hiçbir görüntüsünün Adidas tarafından reklam ya da başka bir amaçla kullanılmadığını savundu.



Aralarında ana muhalefet partisi PASOK ve SYRIZA’nın da olduğu muhalefet partileri ise ülkenin "kültürel mirasını metalaştırdığı" gerekçesiyle Başbakan Kiryakos Miçotakis’in Yeni Demokrasi (ND) partisi ve hükümetini eleştirdi.